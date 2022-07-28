Еще во время объявления о трансфере Брентфорд сообщил, что Ярмолюк будет выступать за резервную команду, но регулярно будет получать шансы в коллективе Томаса Франка. Как видим, это были не просто обещания.

Ярмолюк дебютировал за первую команду Брентфорда – украинец стал соавтором победного гола

Полузащитник молодежной сборной Украины два дня подряд играл за основу. О матче, в котором Брентфорд обыграл Брайтон, мы уже писали раньше. В том поединке Ярмолюк отдал курьезный предголевой пас. Видео смотрите ниже.

Вчера украинец снова получил игровое время в спарринге за закрытыми дверями против Арсенала. Ярмолюк вышел на смену на 75-й минуте. Брентфорд одержал победу со счетом 2:1. Отметим, что это первое поражение "канониров" в это межсезонье. Микель Артета задействовал полурезервный состав, потому Александр Зинченко и другие лидеры Арсенала не играли.

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