Ярмолюк дебютирует в старте в АПЛ против Зинченко: составы и онлайн-трансляция Брентфорд – Арсенал
Брентфорд и Арсенал сыграют в 13-м туре чемпионата Англии. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Встреча между Брентфордом и Арсеналом начнется в 19:30 по киевскому времени. Команда Микеля Артеты расположилась на третьей строчке с 27 баллами и в случае победы может возглавить турнирную таблицу. "Пчелы" находятся на 11 месте, имея в своем активе 16 очков.
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Полузащитник Егор Ярмолюк впервые выйдет в стартовом составе Брентфорда в матче АПЛ. Защитник Арселана Александр Зинченко тоже начнет встречу с первых минут.
Где смотреть матч Брентфорд – Арсенал? Онлайн-трансляция матча доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайн "Футбол 24".
Стартовые составы:
Брентфорд:
Арсенал: