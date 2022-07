18-летний полузащитник молодежной сборной Украины, адаптирующийся к английскому футболу в составе второй команды Брентфорда, дебютировал всего через несколько дней после официального перехода. Проявить себя Егор смог в матче против Мэйденхед Юнайтед.

"Игрок с очень высоким потенциалом": директор Брентфорда – о трансфере Ярмолюка и факторе войны в Украине

Ярмолюк вышел на замену за 30 минут до завершения поединка. Украинец практически сразу с появлением на поле мог отличиться голом, однако его удар успели заблокировать. К сожалению для Егора, Брентфорд потерпел минимальное поражение.

Yehor Yarmolyuk debuted v Maidenhead United at the weekend for Brentford B



He came on as a second half sub for around the final 30’ of the game



Almost made an instant impact after coming on but saw a shot on goal blocked pic.twitter.com/sSZi2exvEf