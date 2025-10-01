Тарас Котив в свежем выпуске на YouTube канале "Футбол 24" оценил выступления украинцев за рубежом, в частности последние матчи Егора Ярмолюка, Александра Зинченко и Виталия Миколенко в АПЛ.

В рамках шестого тура АПЛ в старте своих команд появилось сразу трое украинских легионеров. А самый весомый след удалось оставить хавбеку Брентфорда Егору Ярмолюку. 21-летний полузащитник приобщился к двум результативным атакам “пчеловодов” против Манчестер Юнайтед (3:1).

Эвертон расписал ничью с Вест Хэмом – Миколенко получил желтую за отмашку, "молотобойцы" забили из зоны украинца

В первом тайме лонгбол Егора на Игора Тьяго позволил Брентфорду удвоить преимущество, а уже в компенсированное время украинец разогнал блестящую контратаку, которая завершилась точным ударом Йенсена из-за пределов штрафной площади. Ассист на датчанина – это первое результативное действие Ярмолюка в сезоне.

В старте за Ноттингем в очередной раз появился Александр Зинченко, правда, его конструктивные потуги впереди не помогли "лесникам" в домашнем поединке против Сандерленда (0:1). После прихода к тренерскому мостику Пастекоглу Ноттингем не выиграл еще ни одного из пяти матчей.

Эвертон Виталия Миколенко расписал мировую с Вест Хэмом (1:1). Украинский защитник "ирисок" запомнился тем, что именно из-под него сравнивал счет Джаррод Боуэн, а также отмашкой локтем в туловище Лукаса Пакета, за что получил желтую карточку.

Кроме этого, Тарас Котив оценил противостояние Бенфики, цвета которой защищают Трубин и Судаков, и лондонского Челси в рамках 2 раунда Лиги Чемпионов.

Ярмолюк победил МЮ – украинец отдал ассист и передасист, но недоиграл в дебютном голе Шешко, Бруну не забил пенальти