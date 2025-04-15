– У вас пока нет голов и ассистов за Брентфорд. Это беспокоит?

– Для меня это не основная задача, поскольку сейчас играю опорного полузащитника. Поэтому не очень приближен к воротам соперника. Но все равно буду над этим работать и буду пытаться сделать как можно больше голевых действий. Сейчас главное – это как можно меньше ошибаться. Когда с каждым матчем ты чувствуешь себя все увереннее, то позволяешь себе на поле делать все больше и больше.

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– Зато вы лидируете в АПЛ по другому показателю – пробегаете в среднем за 90 минут 12,9 километров. Откуда у вас столько сил?

– Да я сам не знаю, откуда такие силы. Но когда выходишь на поле в АПЛ, а там более 20 тысяч болельщиков на трибунах, то чувствуешь, что у тебя безграничные силы. Ты понимаешь всю ответственность, которая на тебе лежит, и просто не можешь подвести свою команду. Поэтому доигрываешь каждый момент.

У нас очень хорошие фанаты. Я могу их встретить как на улице, так они мне пишут в Instagram, всегда поддерживают. Бывает такое, что мы проиграли, а они все равно нас поддерживают. Это очень приятно, когда у тебя есть такая положительная связь с фанатами, – сказал Ярмолюк в интервью Tribuna.

Напомним, В этом сезоне 21-летний полузащитник провел 29 матчей за Брентфорд, результативными действиями не отличался. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до 2028 года.

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