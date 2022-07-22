Ярмолюк – о трансфере в Брентфорд: "Надеюсь, скоро будет АПЛ и национальная команда"
Новичок Брентфорда поделился эмоциями от перехода в английский клуб.
"Я очень счастлив оказаться здесь. Все ребята и тренеры хорошо меня приняли, со всеми познакомился, счастлив перейти. Мне нравится игра Брентфорда, думаю, мне подойдет. Я долго был в СК Днепр-1, считаю, что это был хороший опыт.
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Это уже другой уровень, лучшие игроки из всех стран. Думаю, дальше – больше, и скоро будет национальная команда.
Очень рад этому моменту, этой возможности. Я смотрел матчи Брентфорда, мне нравится, как играет команда. Думаю, у меня все получится в скором времени. Я очень счастлив оказаться здесь. Думаю, мы будем прогрессировать вместе.
Благодарен клубу за поддержку, это нелегкое время для всех нас, украинцев. Думаю, скоро это все закончится, и я рад, что есть поддержка от клуба. Семья очень гордится мной и счастлива за меня. Надеюсь, скоро они увидят меня в матче АПЛ", – рассказал Ярмолюк в интервью пресс-службе Брентфорда.
Напомним, английский клуб заплатил СК Днепр-1 за 18-летнего украинца 1,5 млн евро. Ярмолюк подписал контракт на 3 года и сначала будет выступать за молодежку.
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