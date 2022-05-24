Сборная Украины собралась почти в полном составе на сборе в Словении, где продолжит подготовку к поединку плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Виталий Миколенко стали последними игроками, которые присоединились к расположению "сине-желтых", сообщает официальный сайт УАФ. Таким образом, единственным, кто до сих пор не присоединился к расположению команды, является Андрей Лунин, который вместе с Реалом готовится к финалу Лиги чемпионов.

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Добавим, что защитник Эвертона занимался отдельно из-за ушиба голеностопа. Пропускали занятие Шапаренко и Мудрик, получившие незначительные повреждения, также продолжает реабилитацию от травмы Попов.

Отметим, что была информация о довызове Даниила Игнатенко в расположение сборной Украины, но хавбек Бордо так и не присоединился к главной команде страны.

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