Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм во время зимнего трансферного окна.

На украинского легионера "молотов" претендует Эвертон, сообщает Transfermarketweb.

Вест Хэм готов продать Ярмоленко ради трансфера чемпиона мира

Мерсисайдцы активно интересовались Ярмоленко и раньше, однако вингер выбрал Вест Хэм. В текущем сезоне Андрей не может похвастаться стабильной игровой практикой – всего 9 матчей (в основном выходил на замену), 2 гола и 3 ассиста. Его контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 7,5 млн евро.

Добавим, что после 14 туров Эвертон звездного Карло Анчелотти расположился на четвертой строчке АПЛ.

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