Украинец вместе с чехами Цоуфалом и Соучеком провели первую тренировку после отпуска, информирует официальный сайт "молотов".

УЕФА определился с самым красивым голом Евро-2020 – Ярмоленко проиграл достойному конкуренту

Сборные Чехии и Украины задержались на Евро до стадии четвертьфиналов, поэтому представители этих стран получили дополнительные дни отдыха. Ярмоленко с двумя одноклубниками пришлось выполнять отдельные индивидуальные упражнения для возвращения тонуса. Новый сезон для Вест Хэма стартует 15 августа матчем против Ньюкасла.

Добавим, что контракт Ярмоленко с лондонцами рассчитан еще на год. В течение лета вингера сватают к турецким грандам – Фенербахче и Галатасараю.

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