Капитан сборной Украины написал несколько ярких страниц своей карьеры в составе Вест Хэма.

Ярмоленко летом покинул Лондон и перебрался к Сергею Реброву в ОАЭ, но "молоты" не хотят, чтобы фанаты забывали о ярких голах Андрея.

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Сегодня в соцсетях Вест Хэма вспоминали победу над Манчестер Юнайтед (2:0), которую команда одержала ровно три года назад. Первый (и соответственно победный) гол записал в свой актив именно Ярмоленко. Украинец элегантно принял мяч после паса Андерсона и поразил ворота.

Напомним, в составе Вест Хэма Ярмоленко провел четыре сезона. За это время украинец суммарно сыграл 86 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

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