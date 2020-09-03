В стартовом матче Лиги наций сезона-2020/21 сборная Украины встречалась со швейцарцами. Полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко сумел отличиться в воротах соперника уже на 14 минуте.

Украина – Швейцария – видео шедеврального гола Ярмоленко

Для 30-летнего украинца этот гол стал 38-м в футболке "сине-желтых". От ближайшего преследователя – Евгения Коноплянки – он оторвался уже на 17 метких выстрелов. Лидером по количеству голов и в дальнейшем остается нынешний тренер сборной Андрей Шевченко – на счету украинской легенды 48 голов.

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