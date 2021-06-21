"Своей ролью в Вест Хэме я, конечно, не доволен. Хочется играть больше. Делаю для этого абсолютно все, но в футболе есть такие вещи, как травмы. От этого не застрахован ни один футболист. Я не понимаю, почему получаю травмы. Возможно, возраст, возможно, специфика организма такая, потому что до 28 лет у меня не было ни одного серьезного повреждения.

Ярмоленко выделил три причины, мешающие ему вернуться в Динамо

Читал, что мой организм не выдержал нагрузки. Но о чем речь, если за Динамо я проводил по 50 игр в год, а за Вест Хэм – 5 игр, условно, и все равно получаю травмы. Во время восстановления я делаю все необходимые упражнения. Пробую все, что только возможно. В организме хватает всех витаминов.

Повторю, я недоволен своей ситуацией в команде. Хочу играть в футбол, потому что я люблю это дело. Эмоционально мне трудно сидеть на скамейке", – сказал Ярмоленко в эфире программы Вацко Light.

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