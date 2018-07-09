Ярмоленко заинтересовал Вольфсбург, но уже выбрал Вест Хэм

Ярмоленко в матче против Вольфсбурга

Вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко имел еще один интересный вариант для продолжения карьеры.

Ярмоленко мог оказаться в Вольфсбурге, который якобы был заинтересован в трансфере 28-летнего украинца, информирует Spox.com.

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Однако, получив конкретное предложение только от Вест Хэма, экс-капитан Динамо решил выбрать именно английский клуб.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм и Боруссия Д пока не могут согласовать сумму трансфера Ярмоленко. Лондонцы предлагают за украинца 25 млн евро, учитывая бонусы, тогда как Боруссия хочет получить на 3 млн евро больше.