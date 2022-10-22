Вингер команды Сергея Реброва Андрей Ярмоленко демонстрирует, что уже адаптировался к условиям чемпионата ОАЭ. Смотрите видео очередного гола украинца на "Футбол 24".

Соперником Аль-Айна в 7-м туре первенства ОАЭ был Аль-Наср. Капитан сборной Украины традиционно вышел с первых мгновений.

Роскошный ассист Ярмоленко не спас Аль-Айн от поражения – команда Реброва застряла внутри таблицы.

Уже на 5-й минуте Андрей записал в свой актив гол. Рахими промчался по левому флангу и прострелил в зону пенальти, куда из центра поля набегал украинец. Он дотянулся до мяча правой ногой и пробил кипера.