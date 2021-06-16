"Сборная Украины не показалась идеальной командой и матч с Нидерландами показал границу ее возможностей. Украина – это команда, которая пытается найти свой стиль, она пытается играть от себя, от своего понимания футбола. Украина показала, что способна противостоять Нидерландам.

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Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, так как ее лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанес, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер.

Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается это. То есть завуалировано упрекает своих партнеров. А лидер берет и делает. Дзюба так и не нанес ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру.

Руслан Малиновский не сыграл достаточно ярко? Это правильно. Но, когда представилась возможность, Малиновский выполнил идеальную подачу прямо в центр на Яремчука и тот сравнял счет. Вот так проявляют себя лидеры, даже в матчах, когда игра у них не складывается. Вы видели что-то подобное в игре сборной России? Нет.

В этой ситуации мне кажется смешным то, что очень вероятно, что сборные России и Украины покажут очень близкие итоговые результаты на чемпионате Европы. Я думаю, что обе команды выйдут из группы и проиграют в 1/8. Я буду очень рад, если мой прогноз окажется не вполне точным. Но, что поделаешь. А в первых играх Украина, конечно-же, понравилась больше. Что уж там говорить, если даже старый Д'Артаньян, он же Михаил Боярский, это признал", – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

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