Ярмоленко вышел на поле в "секретном" матче против финалиста Лиги чемпионов

Вингер сборной Украины попробовал свои силы в спарринге после травмы. Соперником Вест Хэм стал Тоттенхэм, а игра проходила за закрытыми дверями.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые появился на поле в контрольном матче Вест Хэма против Тоттенхэма, сообщает ExWHUemployee на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Товарищеская игра между лондонскими клубами проходила за закрытыми дверями. Главной целью этого матча был так называемый фитнес-тест – проверка физической готовности нескольких игроков, в частности, украинца Андрея Ярмоленко и колумбийца Карлоса Санчеса.

Напомним, украинец последний раз выходил на поле в официальных матчах еще 14 декабря 2019 года в поединке чемпионата Англии против Саутгемптона – с тех пор Андрей восстанавливался после повреждения мышцы бедра.

Всего в текущем сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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