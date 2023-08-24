Динамо понесло огромную потерю перед первым матчем против Бешикташа в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

Андрей Ярмоленко не попадет в заявку киевлян на сегодняшнюю встречу, утверждает Динамо Киев Inside. Причина – проблемы со здоровьем.

Динамо – Бешикташ: где смотреть матч Лиги конференций

Летом Ярмоленко вернулся в Динамо и сразу стал ключевым игроком команды Луческу. 33-летний вингер провел 5 матчей и отличился 3 голами. Также ветеран попал в заявку сборной Украины на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 против Англии (9-го) и Италии (12-го).

Напомним, встреча Динамо – Бешикташ состоится сегодня, начало в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч в Стамбуле запланирован на 31 августа и определит обладателя путевки в групповой этап Лиги конференций.

Динамо – Бешикташ: анонс матча квалификации Лиги конференций