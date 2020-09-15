Украинский легионер лондонского клуба имеет шанс уже сегодня открыть счет своим голам в официальных матчах нового сезона.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на сегодняшний матч 1/32 финала турнира Кубка лиги. Соперником "молотов" станет представитель Чемпионшипа – Чарльтон. Лондонское дерби начнется в 21:30.

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Напомним, Ярмоленко уже успел сыграть в стартовом туре АПЛ против Ньюкасла, выйдя на замену во втором тайме. Его команда на своем поле уступила "сорокам" 0:2.

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