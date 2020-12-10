"Что больше всего поражает меня в английском футболе? Есть одна очень интересная особенность. В большинстве матчей всегда есть явный фаворит, но если вы после игры посмотрите на результаты, то увидите, что почти каждые выходные случается как минимум один достаточно большой сюрприз.

Ярмоленко не собирается покидать Вест Хэм, несмотря на слухи о разрыве контракта

Даже "андердог" может обыграть топ-клуб. Также в АПЛ очень много классных игроков – здесь футбол на высшем уровне. Он здесь очень быстрый, с высокой интенсивностью и требует хорошей физической подготовки. Здесь нелегко играть", – сказал Ярмоленко в интервью Transfermarkt.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел в футболке Вест Хэма 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Челси победил Лидс и возглавил АПЛ, Манчестер Юнайтед переиграл Вест Хэм и вернулся в зону Лиги чемпионов