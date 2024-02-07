Манчестерские гранды оказались на разных полюсах по ощущениям бывшего легионера “молотов”.

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"Тяжелее всего играть было против Манчестер Сити и Ливерпуля. А легче всего... Мне почему-то легко было играть против Манчестер Юнайтед. Потому что у них всегда какой-то кризис был, когда мы против них играли. Они не демонстрировали свой лучший футбол. Игра давалась", – признался Ярмоленко в эфире на YouTube-канале ВДИНАМО.

Добавим, что украинец провел в АПЛ 66 матчей, оформив 8 голов и 3 ассиста. Любимые команды Андрея – МЮ (гол+ассист), Эвертон и Астон Вилла (по 2 гола).

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