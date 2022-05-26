Агент вингера Вадим Шаблий уже контактировал с Фенербахче, утверждает CNNTurk.

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Ярмоленко несколько лет связывали с турецкими клубами, но сейчас переход наконец-то может стать реальным. Дополнительным фактором якобы стала поддержка, которую Турция предоставила Украине в войне с Россией. Андрей был приятно удивлен этим фактом и поручил Шаблию тщательно рассматривать варианты из Суперлиги.

Добавим, что Фенербахче завершил чемпионат на второй строчке, завоевав путевку в квалификацию ЛЧ.

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