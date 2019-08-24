Ярмоленко впервые в сезоне попал в стартовый состав Вест Хэма

Вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко с первых минут начнет поединок 3-го тура АПЛ против Уотфорда.

Украинец выйдет в старте "молотков" в поединке на Викаридж Роуд, сообщает официальный твиттер Вест Хэма.

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Это первое появление Ярмоленко в стартовом составе лондонцев в нынешнем сезоне. Первый тур он пропустил, а во втором вышел на замену во втором тайме игры против Брайтона.

Стартовый состав Вест Хэма:

Фабиански – Фредерикс, Огбонна, Диоп, Масуаку – Нобл, Райс – Ярмоленко, Лансини, Андерсон – Алле