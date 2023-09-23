Хавбек Динамо Андрей Ярмоленко благодаря голу в ворота ЛНЗ улучшил свои позиции в перечне лучших голеадоров в истории УПЛ.

Гол Ярмоленко в ворота ЛНЗ стал 103-м для Андрея в матчах чемпионата Украины, информирует Суспільне.

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Это позволило легенде Динамо догнать бывшего форварда киевлян и Шахтера Жуниора Мораеса, которому понадобилось на 43 поединка меньше для достижения этой цифры. Ярмоленко достаточно близко к Андрею Воробья, который настрелял 105 голов за 315 матчей. Возглавляет список Максим Шацких – 124 забитых мяча в 341 игре.

Заметим, что Динамо перестреляло ЛНЗ (4:2) в поединке 8-го тура, а Ярмоленко отметился четвертым голом в текущем сезоне. Именно Андрей вместе с Максимом Задеракой возглавляют список бомбардиров текущего сезона.

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