Лидеру Динамо Андрею Ярмоленко не пришлась по душе фамильярность, с которой к нему обращались болельщики.

Накануне Динамо в рамках 1/4 финала Кубка Украины одолело Рух (1:0) и пробилось в полуфинал турнира. Полузащитник киевлян Андрей Ярмоленко начал игру на скамейке запасных, появившись на поле лишь на 70-й минуте, заменив Брагару.

Динамо одолело Рух и пробилось в 1/2 Кубка Украины – сенсационный Герреро, крутой дебют 23-летнего, травма зятя Суркиса

Во время разминки 35-летний футболист вступил в перепалку с болельщиком, проведя с ним воспитательную беседу: "Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я старше тебя на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?".

Интересно, что такое поведение вингера Динамо вызвало критику со стороны болельщиков, которые поспешили "насыпать" ему в комментариях.

Напомним, ранее экс-форвард киевлян Артем Милевский имел серьезные претензии к Владиславу Ванату, который не проявил достойного уважения к скандальному нападающему, посмев рассказать о нем анекдот.