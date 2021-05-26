Андрей Ярмоленко навестил юных футболистов Динамо на базе Академии киевского клуба, о чем свидетельствуют фотографии в Instagram.

Суркис не исключил возвращения Ярмоленко в Динамо

31-летний хавбек Вест Хэма вернулся в Украину после завершения сезона АПЛ и в ближайшее время присоединится к лагерю национальной команды. Андрей Шевченко готовит "сине-желтых" к Евро-2020, который стартует уже 11 июня.

К слову, в нынешнем сезоне Ярмола сыграл за Вест Хэм 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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