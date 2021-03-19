Украинец из Вест Хэма 14 марта вернулся к тренировкам, а недавно Дэвид Мойес анонсировал его возвращение в стартовый состав.

Мойес анонсировал возвращение Ярмоленко

Для лучшей интеграции Ярмоленко решили привлечь к матчу "молотов" U-23 в рамках чемпионата. Он вышел в старте на поединок против Лестера. Украинец сыграл 75 минут без результативных действий, после чего был заменен, а молодежка Вест Хэма в итоге уверенно переиграла "лис" со счетом 3:1.

К слову, в текущем сезоне Андрей провел 21 матч во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и отдал 4 результативные передачи. В феврале игрок повредил связки колена и с тех пор не играл.

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