"Каково мне проводить домашний матч в Бухаресте? Конечно, это непросто, для нас лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны к нам, и мы это очень ценим.

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Впервые в Румынии? Нет, я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, которые интересуются футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, вы нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.

Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию", – приводит слова Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Добавим, что уже завтра состоится ответный матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис. Первый поединок завершился победой греков (1:0).

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