Ярмоленко в списке игроков, которые рискуют покинуть Вест Хэм – лондонцы ищут деньги на новичков

Украинец рискует стать частью массовой летней распродажи лондонцев, информирует Telegraph.

Ярмоленко рискует получить еще одного серьезного конкурента – сенсация сезона угрожает и Шведу

Дэвид Мойес практически гарантировал "молотам" сохранение прописки в элите, однако далеко не каждый игрок может чувствовать себя спокойно. Тренер Вест Хэма ожидает серьезное усиление, для которого сначала нужно заработать деньги с продажи собственных активов. Потенциальные "жертвы" – Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуена, Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини. А вот вице-капитана Деклана Райса отпустят только за бешеные деньги.

Добавим, что Ярмоленко только раз попадал в старт Вест Хэма после назначения Мойеса. Контракт украинца с клубом действует еще два года, цена за Transfermarkt – 9,5 млневро.

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