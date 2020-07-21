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Ярмоленко в списке игроков, которые рискуют покинуть Вест Хэм – лондонцы ищут деньги на новичков

21 июля 20:30 - Читати українською
Ярмоленко в списке игроков, которые рискуют покинуть Вест Хэм – лондонцы ищут деньги на новичков
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Будущее Андрея Ярмоленко в Вест Хэме остается под большим вопросом.

Украинец рискует стать частью массовой летней распродажи лондонцев, информирует Telegraph.

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Дэвид Мойес практически гарантировал "молотам" сохранение прописки в элите, однако далеко не каждый игрок может чувствовать себя спокойно. Тренер Вест Хэма ожидает серьезное усиление, для которого сначала нужно заработать деньги с продажи собственных активов. Потенциальные "жертвы" – Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуена, Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини. А вот вице-капитана Деклана Райса отпустят только за бешеные деньги.

Добавим, что Ярмоленко только раз попадал в старт Вест Хэма после назначения Мойеса. Контракт украинца с клубом действует еще два года, цена за Transfermarkt – 9,5 млневро.

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Англия Трансферы Украинцы за рубежом Девид Девид Мойес Мануэль Мануэль Лансини Фабиан Фабиан Бальбуэна Андрей Андрей Ярмоленко Фелипе Фелипе Андерсон Вест Хэм Вест Хэм
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