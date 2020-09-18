Ярмоленко узнал соперника в Кубке Лиги – Вест Хэму выпал непростой жребий
09:52 - Читати українською
Английский Вест Хэм вместе с Андреем Ярмоленко продолжает борьбу в Кубке английской лиги.
В следующем этапе Кубка лиги Вест Хэм встретится с Халл Сити, информирует официальный Твиттер соревнований.
Ассист и отмененный гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Чарльтон – 3:0
Матч состоится в рамках 1/16 финала. В случае победы команда Ярмоленко выйдет на триумфатора пары Флитвуд – Эвертон. Центральным поединком этой стадии будет матч с участием Лестера и Арсенала.
Напомним, в 1/32 Кубка английской лиги Вест Хэм крупно одолел Чарльтон (3:0), а Андрей Ярмоленко записал ассист в свой актив.
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