Английский Вест Хэм вместе с Андреем Ярмоленко продолжает борьбу в Кубке английской лиги.

В следующем этапе Кубка лиги Вест Хэм встретится с Халл Сити, информирует официальный Твиттер соревнований.

Ассист и отмененный гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Чарльтон – 3:0

Матч состоится в рамках 1/16 финала. В случае победы команда Ярмоленко выйдет на триумфатора пары Флитвуд – Эвертон. Центральным поединком этой стадии будет матч с участием Лестера и Арсенала.

Напомним, в 1/32 Кубка английской лиги Вест Хэм крупно одолел Чарльтон (3:0), а Андрей Ярмоленко записал ассист в свой актив.

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