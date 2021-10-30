Ярмоленко узнал соперника в четвертьфинале Кубка английской лиги
14:42 - Читати українською
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка английской лиги сезона 2021/22.
Сегодня, 30 октября, состоялась жеребьевка. В частности, Андрей Ярмоленко и его Вест Хэм получил соперника.
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Пары 1/4 финала Кубка английской лиги:
Тоттенхэм – Вест Хэм
Арсенал – Сандерленд
Брентфорд – Челси
Ливерпуль – Лестер
Заметим, все поединки состоятся на предпоследней неделе 2021 года.
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