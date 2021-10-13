"Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу. Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там.

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Босния показала хорошую игру. Это хорошая команда, в которой есть много замечательных футболистов, которые играют в хороших командах. Была тяжелая игра. Как мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды. Мой гол? Хороший, командный. Большая заслуга Цыганкова. Вся команда – молодец. Бились, старались. Но, как мне кажется, нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру, играть на своих сильных качествах.

Я – лучший игрок матча? Уже говорил, что индивидуальные награды – это хорошо. Спасибо всем болельщикам, которые пришли за не самой лучшей погоды нас поддержать. И всем болельщикам, которые смотрели дома у телевизоров. Но для меня самое главное – результат команды. Сегодня его нет. Поэтому немного расстроен", – сказал Ярмоленко в эфире ТК Футбол.

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