И. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал, кто согласовывал его кандидатуру и как он будет контактировать с Сергеем Ребровым.

"Из нашего разговора с президентом УАФ Андреем Павелко, а впоследствии с Сергеем Ребровым и капитаном команды Андреем Ярмоленко все и началось (улыбается). Именно так мы и согласовали мое участие.

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Так что я буду на связи с Сергеем Ребровым перед оглашением списка вызванных (обязательно пройдемся по именам), на протяжении сборов и перед матчем с Англией. Моя задача – помочь национальной команде, и я готов приложить для этого все усилия. Именно поэтому я и принял предложение стать исполняющим обязанности главного тренера", – цитирует Ротаня сайт УАФ .

Напомним, Руслан будет занимать должность руководителя сборной, пока УАФ не согласует с Ребровым контракт. Скорее всего, это произойдет летом, ведь у легенды Динамо есть действующее соглашение с Аль-Айном до июня.

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