– Сборные Украины и Польши встречались между собой на Евро-2016. Что изменилось с тех пор?

– Сборная Польши всегда была хорошей командой. Много замечательных игроков, которые играют в сильнейших чемпионатах Европы. А относительно нашей сборной, то у нас многое изменилось. Считаю что сейчас в Украине самая сильная сборная за все время, потому что у нас много молодых игроков, которые переехали в топ-чемпионаты.

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– Какой будет ваша миссия на чемпионате Европы?

– К этому турниру будет приковано внимание всего мира. Для нас это возможность напомнить всем, что каждый день у нас в стране убивают наших детей, женщин, погибают военные. Это серьезный стимул. Для нас, как для игроков, так и для украинцев этот турнир является очень важным. Мы постараемся показать свой максимум

– Как оцените результат товарищеского матча с Германией?

– Мы можем воспринимать его положительно, поскольку играли на выезде против серьезного соперника. Результат 0:0, думаю, является положительным.

– Добавляет ли вам мотивации недавняя победа Александра Усика?

– Я его поздравляю, для нас он – лучший, чемпион. Все ребята в сборной переживали за него. А что касается нашей мотивации, то такой вопрос не стоит, когда ты надеваешь футболку национальной сборной. У каждого из нас сейчас на войне есть друзья, родные. Когда ты едешь в сборную, эти люди просят об одном, – чтобы ты победил и дал немножко положительных эмоций всем людям в стране. Поэтому с мотивацией проблем не должно быть, – сказал Ярмоленко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Украиной и Польшей состоится в пятницу, 7 июня, в Варшаве. Начало встречи в 21:45.

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