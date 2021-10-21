Поединок второго по силе еврокубка против Генка Андрей Ярмоленко начнет со старта, сообщает пресс-служба "молотков".

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Для 31-летнего украинца это будет лишь третий в сезоне выход с первых минут. До этого лидер сборной Украины появлялся в стартовом составе против Рапида (2:0) в Лиге Европы и Манчестер Юнайтед (1:0) в Кубке английской лиги. Всего в активе Ярмоленко только 186 минут и ноль результативных действий в 10 матчах текущей кампании.

К слову, перед поединком третьего тура ЛЕ против Генка подопечные Мойеса возглавляют квартет H с шестью очками. Поединок с Генком начнется в 22:00 по Киеву.

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