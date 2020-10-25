Ярмоленко в третий раз стал отцом – фото дня от лидера сборной Украины
В семье вингера лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко пополнение. Жена подарила лидеру сборной Украины сына.
Малыша назвали Максимом. О радостном событии сообщил сам счастливый отец в своем Инстаграме: "Спасибо Богу и жене за эти ощущения. Еще один Ярмоленко".
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Добавим, что Андрей женат на Инне Ярмоленко, которая по образованию специалист по международным отношениям и дипломатии. Максим – уже третий сын у пары. 22 мая 2013-го родился первенец – Иван, а 13 сентября 2015-го у него появился брат – Даниил.
Напомним, что в данный момент Ярмоленко защищает цвета Вест Хэма, куда перебрался летом 2018 года. В нынешнем сезоне Андрей сыграл за лондонцев 4 матча в АПЛ и не отличался результативными действиями.
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