Малыша назвали Максимом. О радостном событии сообщил сам счастливый отец в своем Инстаграме: "Спасибо Богу и жене за эти ощущения. Еще один Ярмоленко".

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Добавим, что Андрей женат на Инне Ярмоленко, которая по образованию специалист по международным отношениям и дипломатии. Максим – уже третий сын у пары. 22 мая 2013-го родился первенец – Иван, а 13 сентября 2015-го у него появился брат – Даниил.

Напомним, что в данный момент Ярмоленко защищает цвета Вест Хэма, куда перебрался летом 2018 года. В нынешнем сезоне Андрей сыграл за лондонцев 4 матча в АПЛ и не отличался результативными действиями.

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