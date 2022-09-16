Андрей Ярмоленко покинул Европу, но это не мешает ему оставаться ключевым игроком для сборной Украины.

Летом капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко покинул английский Вест Хэм, отправившись на Ближний Восток за комфортными условиями и неспешным футболом тамошней лиги. Нашего легионера приютил клуб Аль-Айн, который возглавляет еще один украинец – Сергей Ребров.

Ярмола долго запрягал, но сейчас раззабивался. Похоже, в национальную команду на матчи против Шотландии и Армении он прибудет во всеоружие. "Сине-желтые" потеряли Зинченко, Шапаренко и еще нескольких важных игроков, но голодный Ярмоленко явно нацелен на рекорд Андрея Шевченко, до которого остается 3 гола (48 против 45).