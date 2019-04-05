Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"

Лідери збірної України потрапили у сумний рейтинг.

Авторитетна іспанська Marca назвала 15 головних розчарувань серед футболістів, які свого часу мітили на великих зірок. У списку опинились, зокрема, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка, які з перемінним успіхом виступають у Європі. Обом цього року виповниться 30 і, на думку видання, вони могли зробити набагато більше.

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Андре Шюррле

28-річний німець, який разом з Бундестім виграв чемпіонат світу в Бразилії, не зумів закріпитись у Челсі та дортмундській Борусії. Зараз він захищає кольори аутсайдера АПЛ Фулхема. Якщо не станеться дива, новий сезон "дачники" розпочнуть у Чемпіоншипі.

Марко Марін

Засвітившись у Вердері, талановитий плеймейкер об'їздив пів-Європи (Челсі, Севілья, Фіорентина, Трабзонспор, Олімпіакос), але так і не зумів повністю розкрити власний талант. Його остання зупинка – сербська Црвена Звєзда.

Ален Халіловіч

Цей хлопець був придбаний Барселоною у 2014 році як один з найбільш перспективних футболістів світу, але перехід на дорослий рівень виявився для нього аж занадто болючим. Після невдалих вояжів у хіхонський Спортінг, Гамбург, Лас-Пальмас та Мілан хорват опинився у бельгійському Стандарді.

Раян Бабель

Ліверпуль покладав величезні сподівання на трансфер нідерландського вінгера з Аякса у 2007 році, але він не зумів себе проявити себе на легендарному Енфілді. Далі розпочалась деградація – Хоффенхайм, знову Аякс, Касімпаша, Аль-Айн, Депортіво та запрошення у Фулхем після непогано відрізку в Бешикташі.

Закарія Баккалі

Його регулярні перфоменси у складі ПСВ привернули увагу багатьох європейських грандів, а боротьбу за вінгера виграла Валенсія. На Местальї не склалось – зараз він задовольняється виступами за Андерлехт.

Гансо

Він вважався одним з найталановитішим гравцем свого покоління разом з Неймаром, але його зірочка так і не запалала на повну потужність. Бразильський плеймейкер, схоже, назавжди залишиться втраченим талантом. Ставши ідолом фанатів Сантоса та Сан-Паулу, він не скористався великим європейським шансом. Провалившись у Севільї, Гансо поїхав у Діжон, а зараз знову борознить поля Бразилії у складі Флуміненсе.

Фдеріко Македа

Пам'ятаєте такого? У юному віці він забивав разом з Кріштіану Роналду за Манчестер Юнайтед, визнавався найкращим молодим гравцем "дияволів" у 2009-му, а потім просто розчинився. Якщо Кріш після цього виграв 5 "Золотих м'ячів" і 3 Ліги чемпіонів, то італійський форвард намагається реанімувати кар'єру в Панатінаїкосі.

Йоан Гуркюф

У Ренні француза називали "новим Зіданом". Він перейшов у Мілан, але після двох років на Сан-Сіро стало зрозуміло, що одного таланту недостатньо для виходу на топ-рівень. Лінь і травми завадили йому стати великим гравцем. Далі було повернення у Францію (Бордо, Ліон, Ренн, Діжон), та статус вільного агента лише у 32.

Євген Коноплянка

"Український Мессі", можливо, затягнув з переїздом у топ-чемпіонат. Після провальних перемовин з Ліверпулем у 2014-му він провів ще один сезон у Дніпрі, пробився до фіналу Ліги Європи, де команда Маркевича поступилась Севільї, та цього ж року отримав запрошення... від своїх кривдників. В Іспанії Коно відзначився нестабільністю, чергуючи хороші матчі з провалами, і через два сезони був проданий у Шальке. У Бундеслізі українець також не виблискує, частіше потрапляючи на лаву запасних. Йому знову прогнозують зміну клубу.

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Джек Вілшир

Величезний талант, який повинен був стати майбутнім британського футболу, потонув у скандалах і травмах. Після відходу Арсена Венгера з Арсенала 27-річний хавбек також змінив клубну прописку, перебравшись у Вест Хем.

Андрій Ярмоленко

Його порівнювали з Андрієм Шевченком і тривалий час він фактично самотужки тягнув на собі київське Динамо, можливо, пересидівши в УПЛ. Лише влітку 2017-го прудконогий вінгер прийняв пропозицію дортмундської Борусії, непогано розпочав на Зігналь Ідуна Парк, але ближче до середини сезону трохи здав. Після тривалої травми, яка позначилась на формі гравця, боси німецького клубу вирішили не ризикувати та продали Ярмоленка у Вест Хем за 25 млн євро. Однак на Туманному Альбіоні страждання українця продовжились – він не грає з осені через розрив зв'язок коліна.

Лусіано В'єтто

Аргентинець став сенсацією сезону 2014/15, "запаливши" у складі Вільяреала, а потім за нього розгорнулась справжня війна між Атлетіко та Барселоною. Форвард обрав мадридський напрямок та повністю провалився. Ні Севілья, ні Валенсія згодом не зуміли реанімувати його кар'єру. У підсумку В'єтто прихистив Фулхем.

Пато

Вже у 17-ріному віці бразильський форвард перейшов з Інтернасьйонала у Мілан, провів фантастичний перший сезон, забивши 15 голів, а потім опинився в полоні травм. Корінтіанс, Сан-Паулу, Челсі, Вільяреал, Тяньцзинь Цюаньцзянь, та знову Сан-Паулу – це подальший послужний список Пато, якому пророкували навіть "Золотий м'яч".

Брума

Другий бомбардир молодіжного чемпіонату світу-2013 (U-20) та третій снайпер Євро-2017 (U-21) проміняв рідний Спортінг на Галатасарай, що стало дуже кепським рішенням. Брума загубився в Туреччині, а Лейпциг наразі також не повернув його найкращу версію.

Мартін Монтоя

Йому вже 27 і він не впорався з барселонським тиском та роллю нового Дані Алвеса. Інтер, Валенсія та Бетіс також не знайшли у ньому цих якостей. Зараз безуспішно продовжує шукати Брайтон...

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