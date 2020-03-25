Ярмоленко сыграл в Counter-Strike с одноклубниками – видео смешного фиаско украинца

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко попробовал свои силы в популярной компьютерной игре вместе со своими одноклубниками.

Ярмоленко вместе со Снодграсом и Фредериксом сыграли в популярную компьютерную игру Counter-Strike.

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Игроки вместе с известными киберспортсменами должны были пройти один и тот же уровень на скорость. Ярмоленко так и не смог дойти до конца, поэтому их команда заняла последнее, третье место. Кроме этого, украинец вместе с RUSH (партнером по киберкоманде) вручили награду победителям, поклонившись при этом.

К слову, Ярмоленко провел за Вест Хэм 15 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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