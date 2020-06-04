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Ярмоленко станет одним из главных усилений Вест Хэма – тренер доволен формой украинца

11:47 89 Читати українською
Ярмоленко станет одним из главных усилений Вест Хэма – тренер доволен формой украинца
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рад возвращению многих травмированных игроков, среди которых и Андрей Ярмоленко.

"Мы подталкивали игроков восстанавливаться после травм, это станет серьезным усилением для нас. У Фредерикса была сильная травма плеча перед паузой, которая дала ему шанс выздороветь.

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То же с Ярмоленко – он был не совсем готов к игре, поэтому перерыв дал ему отличный шанс набрать форму. Уилшир – еще один игрок, который недавно выздоровел и находится в хорошем состоянии, поэтому мы видим признаки этого. Все клубы будут чувствовать себя одинаково, с игроками в одинаковых ситуациях – они рады получить регулярные тренировки, но некоторые будут отчаянно пытаться вернуться и сыграть в матчах", – заявил Мойес в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, последний раз Ярмоленко выходил на поле в официальном матче 14 декабря прошлого года – 17 тур АПЛ против Саутгемптона. До этого игрок сборной Украины отличился 3 голами и одним ассистом в 15 поединках АПЛ.

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Англия Девид Мойес Девид Мойес Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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