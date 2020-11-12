Ярмоленко стал 4-м игроком в истории сборной Украины, который не реализовал 11-метровый удар в игровое время (без учета серии послематчевых пенальти). 31-летний вингер Вест Хэма – первый футболист национальной команды, который не забил пенальти более одного раза. Это второй неудачный удар в карьере Ярмоленко.

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Ранее в матчах сборной 11-метровые не реализовывали Максим Калиниченко (2007 год, спарринг с Израилем), Андрей Шевченко (2009 год, матч против Англии), Евгений Коноплянка (2016-й, поединок с Исландией) и тот же Андрей Ярмоленко (игра с Македонией, 2014 год).

В целом украинцы реализовали 29 пенальти из 34-х – опять же, без учета послематчевых 11-метровых. Ярмоленко не забил второй удар из шести попыток. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Интересно, что оба неудачных удара Ярмоленко принял на себя каркас ворот. В 2014 году ворота Македонии спасла перекладина.

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