Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко удостоился награды на родине.

Ярмоленко получил статус почетного гражданина Черниговской области, за это проголосовали местные депутаты, сообщает Чернігів.City.

"Для Ярмоленко нет ничего удивительного": Мойес отметил важную роль украинца в еврокубках

Лидер сборной Украины также получит соответствующий нагрудный знак и около 60 тысяч грн. Андрей является воспитанником местной комнады Юность, также выступал за черниговскую Десну, и только в 2007-м перебрался в Динамо.

Уже 4-й сезон Ярмоленко защищает цвета лондонского Вест Хэма. Недавно, 23 октября, Андрей отпраздновал свой 32-й день рождения.

Вест Хэм без Ярмоленко переиграл Тоттенхэм и поднялся в зону ЛЧ, Лестер удержал победу над Брентфордом