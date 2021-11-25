Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Рапида.

Выступление Ярмоленко в поединке против Рапида оценили в 7,8 балла – вторая самая высокая оценка среди всех игроков матча по версии WhoScored.

Феерия Ярмоленко в видеообзоре матча Рапид – Вест Хэм – 0:2

Украинца обогнал только левый защитник Вест Хэма Артур Масуаку – его выступление оценили в 8,1. Андрей нанес 2 удара (1 из них результативный), отдал 2 ключевые передачи, совершил 1 удачную попытку дриблинга и заработал пенальти.

Добавим, что "молотки" уверенно обыграли венский Рапид (2:0), а Ярмоленко забил и заработал 11-метровый, с которого был забит второй мяч. Эта победа позволила Вест Хэму набрать 13 очков и обеспечить себе первое место в группе H.

Ярмоленко обеспечил Вест Хэму 1 место – забил крутой гол в матче ЛЕ, заработал пенальти и создал 2 супермомента