Лидер сборной Украины точно не может занести в свой актив проигранный поединок 6-го тура Лиги Европы против Динамо Загреб.

Ярмоленко, который был заменен на 87-й минуте, получил оценку 6.3 от портала Sofa Score. Это самый низкий балл в матче среди игроков обеих команд (так же оценили еще одного футболиста Вест Хэма – защитника Аджиболу Алесе).

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Андрей 24 раза получал мяч, однажды пробил в створ ворот, а единственная попытка дриблинга была неудачной. Не пошло и с передачами – только 64% ​​пасов Ярмоленко нашли адресата. Дэвид Мойес заменил 32-летнего вингера за несколько минут до финального свистка, а Вест Хэм, хоть и проиграл Динамо Загреб, но финишировал первым в групповом турнире и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В сезоне 2021/22 украинец забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 16-ти матчах (624 минуты). Его контракт с "молотами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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