Ярмоленко стал автором лучшего гола Вест Хэма в августе

Игрок сборной Украины и лондонского Вест Хэма победил в голосовании за лучший гол месяца английской команды.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола "молотобойцев" в августе, сообщает официальный Твиттер команды. В голосовании также принимали участие два гола нападающего Себастьяна Алле и результативные удары игроков академии Натана Холланда и Джо Пауэлла.

"Гол Ярмоленко – эмоциональный момент, очень рад за него", – Райс

Напомним, Ярмоленко отметился голом в матче 4-го тура АПЛ против Норвича (2:0). Он стал первым для украинца после тяжелой травмы и дебютным в сезоне. Забитый гол Андрея также отметил тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини, заявив что Ярмоленко заслужил этот мяч своей усердной работой.

В нынешнем сезоне 29-летний Ярмоленко провел 3 матча за Вест Хэм, отметившись одним голом. Вест Хэм после четырех сыгранных туров набрал 7 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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