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Ярмоленко способен решить судьбу матча с Литвой, – Шелаев

19:45 60 Читати українською
Ярмоленко способен решить судьбу матча с Литвой, – Шелаев
Олег Шелаев / ФК Металлист

Бывший хавбек сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Литвы.

 

"Если все здоровы, то с первых минут в бой будут брошены лучшие на данный момент исполнители, включая и тех, кто не так давно восстановился после травм. Я имею ввиду, в первую очередь, Ярмоленко.

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Учитывая, что Литва заявила поле с искусственным газоном на квалификацию Евро-2020, оно должно быть хорошего качества. Но нюансы все равно есть. Например, какой отскок мяча на таком газоне, польют его перед матчем или нет, какая будет погода.

Первую скрипку, надеюсь, сыграет линия атаки "сине-желтых". Раз вызвали на сбор Ярмоленко, значит, ему могут доверить место в основе, и Андрей способен решить исход игры. Сложно сказать, в какой форме находится Коноплянка, но его точно хватит минут на 10-15, в течение которых Евгений способен внести перелом в ход встречи", – цитирует Шелаева FootBoom.

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Литва - Украина Олег Шелаев Олег Шелаев Литва Литва Сборная Украины
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