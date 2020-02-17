Вест Хэм имеет наименьшие шансы среди аутсайдеров вылететь в Чемпионшип – данные аналитического портала

Авторитетный портал FiveThirtyEight сделал прогноз по аутсайдерам АПЛ.

После 25-ти туров АПЛ "молотобойцы" расположились на 18-м месте. До спасительной 17-й строчки, на которой расположилась Астон Вилла, команде Ярмоленко не хватает одного очка.

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Аналитики FiveThirtyEight подсчитали, что шансы лондонского клуба снизиться в классе составляют 41%. Это на 4% меньше, чем у Виллы, и на 8% меньше, чем у 16-го Борнмута.

Для сравнения, Норвич с 93% гарантией покинет элитный дивизион Англии. Турнирное положение АПЛ по ссылке.

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