Ярмоленко и Огбонна на YouTube-канале Вест Хэма попытались определить, какая кухня самая вкусная – итальянская или украинская. Помогал им в этом английский защитник "молотков" Аарон Крессвелл.

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Огбонна был в восторге от котлеты по-киевски, а вот Оливье и конфета "коровка" ему не пришлись по вкусу – салат вообще получил 0 баллов от итальянца. Ярмоленко попробовал курицу по-милански, брускетту и вафли. Далее футболисты угадывали блюда вслепую, а завершилось все оценкой Крессвелла – в итоге получилась боевая ничья.

К слову, Ярмоленко провел 24 матча в составе Вест Хэма в сезоне 2020/21, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов. Огбонна же сыграл в 30 встречах за "молотков", отметившись 3 результативными ударами.

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