Ярмоленко снова вместе с командой – фото первой тренировки Вест Хэма после перерыва

Вест Хэм Андрея Ярмоленко стал очередным клубом, который решился возобновить тренировки.

Лондонский клуб в своем Twitter опубликовал несколько фотографий с первых занятий после 2 месяцев карантина.

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Для безопасности игроков некоторые ограничения остались. Футболисты носят перчатки, тренируются малыми группами, а перед заездом на базу им меряют температуру. В частности, Ярмоленко устроили эту процедуру прямо в машине.

Напомним, звезда сборной Украины из-за травмы долго не играл и перед вынужденной паузой. Последний раз Андрей выходил на поле в официальном матче 14 декабря прошлого года – 17 тур АПЛ против Саутгемптона.

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