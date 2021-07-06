Футболисты сборной Украины – Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус – решили вместе отдохнуть после участия на чемпионате Европы. Прихватив жен, а также экс-игрока Динамо Андрея Фартушняка, компания отправилась в Черногорию.

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Местом отдыха футболиты выбрали городок Херцег-Нови на берегу Которского залива Адриатического моря, которое называют "городом тысячи ступенек".

"Друзья!" – подписал совместную фотографию Ярмоленко, выложив ее на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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