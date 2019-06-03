Ярмоленко: Шевченко дал мне возможность провести время в сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как пребывание в составе национальной команде способствует восстановлению после травмы.

"Андрей Шевченко дал мне возможность провести время с ребятами. Для меня очень важно – тренироваться не индивидуально, а в общей группе, чувствовать игровой ритм, чтобы как можно быстрее набрать форму и своей игрой помогать как сборной, так и клубу", – цитирует Ярмоленко terrikon.com.

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Напомним, Ярмоленко, который пропустил последние полгода из-за разрыва ахиллова сухожилия, пока не готов помочь национальной команде.

Однако, игрок Вест Хэма находится в Харькове, чтобы поддержать партнеров по команде и набрать необходимую форму.

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Ближайшие встречи отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко проведут на Арене Львов – сыграют против Сербии и Люксембурга (7 и 10 июня соответственно).